Proponen Licencia de Maternidad para las Monotributistas

Entre las asalariadas, el 40% se desempeña en la informalidad. Y es en este aspecto donde se pone de manifiesto el déficit en el acceso a las licencias por maternidad.

Mientras muchas asalariadas –las más favorecidas– gozan de 180 días de licencia por maternidad, otras tienen 90 días y la mitad, nada. Ni uno solo.

En este contexto el diputado Mariano Mansilla argumentó “Muchas mujeres embarazadas no trabajan en relación de dependencia, sino que son monotributistas y facturan. La licencia por embarazo les corresponde por que es un derecho social y fundamental, no es un beneficio y hoy en día no tienen ni un día. Es necesario que las madres se recuperen de sus embarazos y estén con su bebe sin perder el ingreso salarial ni su trabajo. Miles de mujeres están en esta situación y cada vez son más “.