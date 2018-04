Gran convocatoria del Primer Foro de Infancias Trans de Neuquén

En este sentido, Alcaraz indicó que “la intención de este foro es pensar juntos y tratar de acompañar a esos niños y niñas, porque hay personas que no tuvieron la oportunidad de contar qué sentían y qué tenían ganas de ser cuando eran pequeñas y tuvieron otro tipo de vida”.

Por su parte, en la introducción al encuentro Adrián Urrutia señaló que “vamos a estar hablando de proteger a las infancias trans. Eso para nosotras y nosotros es maravilloso. Que un gobernador haya escuchado el planteo de las organizaciones de militancia LGTB y lo haya plasmado en una política pública al crear un área de Diversidad en la provincia de Neuquén”.

“Nuestra función es sensibilizar para afuera y también hacia adentro del Estado, un Estado que nunca antes había hablando de diversidad LGTB, y en ese sensibilizar hacia adentro se nos empezaron a acercar padres y madres de niños y niñas trans diciéndonos no sé cómo hacer, pero quiero acompañar a mi hijo o hija desde el amor”, explicó.

“La convocatoria que tuvo este foro da cuenta de que hay una necesidad que tenemos la obligación como funcionarios públicos de escuchar y de canalizar para que nunca más alguien más tenga que sufrir por ser gay, ser lesbiana o ser trans”, resaltó Urrutia, “queremos construir infancias más libres, más felices y sin discriminación”, agregó.

En representación de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Vaniria Mela destacó que “resulta fundamental abordar esta temática porque hay niños y niñas en nuestra provincia, y también fuera de ella, que están atravesando esta situación donde su identidad de género autopercibida no coincide con la que está en sus papeles”.

“Sabemos que niños y niñas que hoy son adultos y adultas, en su momento no fueron entendidos ni escuchados y eso generó historias traumáticas, muy dolorosas, y nosotros entendemos que hoy eso no puede pasar”, remarcó.

Asimismo, la funcionaria consideró que la instancia del foro se convertirá en un insumo muy importante para seguir elaborando el Programa Provincial de Acompañamiento a las Infancias Trans, que llevan adelante junto a la Dirección Provincial de Diversidad.

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli; el diputado provincial, Pablo Bongiovani; los diputados nacionales Darío Martínez y Leandro López; la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui; la Subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli; el subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo; la subsecretaria de Discapacidad, Paula Cortés; la subsecretaria de Juventud, Natalia Garay; la concejal de Neuquén, Vanina Merlo; la concejal mandato cumplido, Mercedes Lamarca; el representante del Consejo Plurinacional Mapuche y la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel; entre otros funcionarios provinciales y nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.