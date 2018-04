Paro de bancos: “Si no mejoran la oferta vamos a seguir con las medidas de fuerza”

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió este jueves que el gremio continuará con las medidas de fuerza si los banqueros no mejoran la oferta salarial, al ratificar el paro nacional de 48 horas del martes y miércoles próximo, al tiempo que sostuvo que la fragmentación de la CGT “es funcional al Gobierno”.

“Si no mejoran la oferta vamos a seguir con los paros y las medidas de fuerza”, manifestó el dirigente sindical y agregó que “mientras no aparezca la cláusula gatillo y saquen las tres cuotas no vamos a firmar nada”.

La Asociación Bancaria convocó el pasado miércoles a un paro nacional de 48 horas para el próximo martes y miércoles, en un nuevo capítulo del conflicto que sostienen por la falta de acuerdo paritario con las cámaras empresariales.