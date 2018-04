Bariloche: En 12 horas se acumularon más de 48 mm de agua

De acuerdo a los registros del aeropuerto en 12 horas se acumularon un total de 48,7 milímetros de agua. Las mayores precipitaciones de produjeron en los barrios del oeste y el sur.

Según datos oficiales aportados desde el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche, el lunes (10/4) de 9 a 21 horas cayeron 48,7 mm de agua. Los datos no oficiales medidos en el cuartel de Bomberos Ruca Cura, desde las 8 hasta esta mañana (11/4), cayeron 52 mm.

Es importante mencionar que el temporal provenía desde el oeste, por los que las precipitaciones más violentas se registraron en la zona oeste y sur de la ciudad. Fue allí donde más impacto tuvo el temporal, por lo que se concluye que lo acumulado en el aeropuerto es una medida sumamente inferior a lo que cayó de agua en el oeste y el sur.

Personal de la Subsecretaría de Protección Civil continúa brindando asistencia y trabajando en los barrios más afectados por el temporal, junto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las Delegaciones Municipales, las Juntas Vecinales y la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo de la comuna.

La Subsecretaría de Protección Civil municipal recuerda que ante cualquier emergencia está disponible la Línea 103, de carácter gratuito y de atención las 24 horas. Además, se solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones básicas:

Lluvias intensas:

Mantené siempre las vías de evacuación de agua libres de tierra, escombros, hojas y basura

Sellá posibles filtraciones de agua en el hogar con materiales impermeables

Una vez que ha comenzado a llover, mantenete informado a través de los medios de comunicación

No salgas del hogar si no es necesario. En caso de estar afuera, caminá por zonas de altura y libres de agua

No conduzcas vehículos por zonas inundadas

Mantenete alejado del tendido eléctrico

Si los cursos de agua aumentan repentinamente su caudal, no intentes cruzarlos y buscá una zona segura en altura

En caso de inundación, luego de la lluvia revisá el suministro de agua de la vivienda, ya que podría contaminarse por la inundación. Herví el agua antes de beberla.

Vientos fuertes:

Es importante siempre informarse de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las indicaciones que se vayan dando

Si te encontrás en tu vivienda: cerrá y asegurá puertas y ventanas. Retirá macetas y cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente

Si te encontrás en la calle o en el campo: Es conveniente alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan llegar a desprenderse, y tomar precauciones frente a edificaciones en construcción o en mal estado Abstenete de subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección

Si vas a viajar: Ante la predicción de vientos fuertes, hay que procurar evitar los desplazamientos por ruta, y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía. En todos los casos, informate de las condiciones meteorológicas de la zona a la que te dirigís

Los árboles cerca de tu casa pueden provocar accidentes. Asegurate de mantenerlos podados durante la temporada estival