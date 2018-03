Según Pichetto, “hay sectores duros que no conciben hacer política sin CFK”

Según el senador, “la controversia del Gobierno con la ex presidenta, con La Cámpora y el esquema de candidaturas de izquierda en el peronismo no han tenido un resultado positivo”. “Por el contrario, hubo un voto ratificando la decisión política para que lo que se había ido en 2015 no tuviera un buen resultado en 2017”, vaticinó.

Fuente: perfil.com