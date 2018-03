Caso De Piano: la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión

Esta mañana el fiscal jefe Andrés Nelli solicitó 8 años y 6 meses de prisión más inhabilitación por 10 años para conducir automotores o cualquier tipo de vehículos para el imputado por el “homicidio simple con dolo eventual”, del cual resultara víctima fatal Claudia Segura en enero de 2017.

En sus alegatos, Nelli sostuvo que “esta causa no pasa por determinar la autoría de De Piano, no pasa por determinar si atropelló a la víctima, ya que conforme a la indagatoria y a la prueba no quedan dudas. La teoría del caso de esta fiscalía es que al imputado no le interesaba su vida ni de los terceros”.