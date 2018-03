Trpin presentó su propuesta para la UNCo

En el salón azul de la Universidad Nacional del Comahue presentó su candidatura al rectorado. Allí, Inés Trpin hizo pública la propuesta política y programática construida por el Encuentro para Cambiar la UNCo de cara a las próximas elecciones.

Con la presentación de Graciela Nievas- actual Decana de ECU de la FaCA y candidata a Decana en 2018- , una mesa integrada por Rolando Bonato y Verónica Trpin (candidatxs al decanato de Humanidades), Jorgelina Villareal (candidata a Decana de Ciencias de la Educación), lxs Consejerxs superiores Graciela Alonso y Guillermo Maqueda (por el claustro docente) y Aylin Salva por el Claustro Estudiantil y Fabio Benítez por el Claustro no Docente, la candidata a Rectora Inés Trpin dio a conocer sus propuestas de campaña.

La candidata comenzó analizando que “nuestra universidad se encuentra, en muchos aspectos en una situación crítica. Hay una seria crisis edilicia. Hay problemas importantes que afectan a los distintos claustros, estudiantes, docentes, no docentes y graduados.” A su vez, agregó “hoy, a 100 años de la Reforma Universitaria, desde el gobierno nacional se pretenden imponer políticas a contramano de la universidad pública: no solo se profundiza el ahogo presupuestario sino que directamente se impulsa el achicamiento del sistema científico tecnológico, la mercantilización de la educación y el cercenamiento de los derechos de quienes trabajamos y estudiamos en la universidad.” En el mismo sentido, continuó “Se vienen momentos donde es necesaria una amplia cohesión interna para enfrentar estos embates. A su vez, finaliza una gestión que no resolvió e, incluso, en algunos casos agravó los problemas.”