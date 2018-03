Estudiantes rionegrinos de los IFDC pueden solicitar becas Progresar

Hasta el 31 de marzo está abierta la inscripción a las líneas de becas Progresar, Compromiso Docente y Pueblos Originarios, disponibles para quienes cursan carreras en los Institutos de Formación Docente Continúa de la Provincia.

El área de Políticas Estudiantiles de INFoD indicó que para la beca Progresar los aspirantes deben ingresar al sitio Becas Progresar y una vez allí seleccionar la solapa Educación Superior, mientras que la opción para las otras dos becas, deben dirigirse a la solapa Formación Docente. (https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar)

Los requisitos generales son: tener entre 18 y 24 años, no percibir ningún plan social, los estudiantes avanzados no ingresantes podrán obtener la beca hasta los 30 años, el ingreso familiar no podrá ser superior a tres salarios equivalentes al Mínimo Vital y Móvil. Los montos van de acuerdo al rendimiento académico y las carreras estratégicas que elijan (de 1600 a 4900).