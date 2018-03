Le prohibieron el ingreso al colegio por su corte de pelo

Una adolescente de 13 años denunció en los medios que no la dejaron entrar al colegio -al que asiste desde los cuatro años- debido al corte de pelo que se hizo.

Según contó Brenda a El Doce, el hecho ocurrió en Escuelas Pías de la ciudad de Córdoba. En sus vacaciones se había teñido el pelo de color azul y esa fue la primera objeción que le hicieron desde la institución.

“Sí, me dijeron que no podía ir con el color artificial azul, me dijeron que lo tenía que llevar teñido de mi color al día siguiente”, contó.

La joven también tiene rapado en un costado de la cabeza, por lo que también le llamaron la atención. El hecho es que pudo ir sólo un día a clases debido a esta situación.