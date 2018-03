Las Ovejas: Testigo del doble femicidio abandonó el pueblo y teme por su vida

A 21 días del doble femicidio y con Muñoz burlándose de toda la Policía, estremece escuchar el testimonio Estéfani, quien reza para que cacen al asesino y así volver al pueblo donde nació y se crió para recuperar su vida familiar.

“ Ese viernes que nos vimos en Las Ovejas (al otro día del crimen) me fui de ahí. El miedo a que le haga algo a mis hijos o a mí hizo que me vaya de Las Ovejas”, contó la joven a LMN. Estéfani es consciente de lo que vivió pero el Estado vuelve a cometer el mismo error que permitió el doble femicidio: subestimar la situación. “¿Por qué no me brindó ayuda la Justicia, el Gobierno ni de nadie? A mí Muñoz me podría haber matado y nadie se enteraba. ¿Por qué nadie me pregunta ni cómo estoy? No puedo dormir pensando que soy la única que pudo decir que fue él y lo enfadado que debe estar conmigo”, aseveró la testigo.

“Nunca estuve ni estoy con custodia. Debieron brindármela pero van 20 días y nadie me ayudó. Me fui por miedo, por sentido común, por proteger a mis hijos y mi vida como desde el momento en que corrí al ver cómo las mataba”, recalcó con fuerza.

“Mi vida está allá, mi hija quiere volver a la escuela pero yo, mientras no lo encuentren, no puedo volver. Con sólo pensar que hay hermanas y cuñados de Muñoz que le brindaron ayuda y que andan como si nada en el pueblo, no puedo. Si fueron capaces de ayudar a esa bestia, pueden ser capaces de cualquier cosa”, afirmó la joven.