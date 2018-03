Legisladoras del FpV recibieron a la diputada del Parlasur, Cecilia Merchan

Las legisladoras del Bloque del Frente para la Victoria, Carina Pita, Graciela Holtz y María Ines Grandoso recibieron a la diputada del Parlasur Cecilia Merchan, en oportunidad de su visita a la ciudad de Viedma.

Durante el encuentro en las oficinas del bloque, hablaron sobre las agendas de trabajo con proyectos sobre género en los que están trabajando cada una y acordaron seguir intercambiando visiones sobre diversos temas que se enmarcan en la misma perspectiva.

“Nosotras aprovechamos para contarle sobre la infinidad de proyectos que tenemos presentados en legislatura desde hace años y que no son abordados. Debemos destacar que nuestra provincia es muy contradictoria, porque en muchos ámbitos tiene leyes de avanzada que no se cumplen. Bueno, no es lo que queremos para cuando hablamos de violencia de género”, expresó Carina Pita

Las legisladoras le informaron en detalle la inexistencia de políticas públicas que aborden la problemática con seriedad, la subejecución de recursos en áreas sensibles, entre otras carencias del Estado.