Pichetto: “Es tonto lanzar la candidatura en este momento”

Miguel Ángel Pichetto criticó la decisión de Mauricio Macri de afirmar que buscará su reelección y calificó este hecho como una “tontería” teniendo en cuenta de que vienen de ganar las elecciones legislativas en 2017 reafirmando el triunfo del año 2015. Además habló del futuro del justicialismo y pidió por candidatos jóvenes.

El senador justicialista criticó la decisión del Presidente de dejar entrever sus deseos de ir por un nuevo mandato en 2019 cuando la situación social y económica no es la mejor. “Ningún presidente dice que no es candidato faltando dos años para la renovación, porque su poder se cae a pedazos”, agregó.

“Hablar de 2019 y lanzar candidaturas ahora me parece un hecho casi tonto, estúpido. No hay ningún liderazgo más importante en el gobierno que el del propio presidente. Me parece que a dos años y al haber ganado en octubre, no hay nada que reafirmar”, comentó durante una entrevista con el canal de cable A24.