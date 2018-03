Charlas informativas sobre Becas Progresar

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Beca PROGRESAR?

– Tener entre 18 y 24 años inclusive. Se extiende hasta 30 años para estudiantes avanzados de carreras universitarias.

– Con ingresos del grupo familiar que no superen en 3 veces el salario mínimo, vital y móvil.

– Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

-No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.

-Estar cursando una carrera universitaria:

Ingresantes de 18 a 24 años.

Estudiantes avanzados (2do año en adelante) de entre 18 y 30 años: deben tener aprobadas el 50% de las materias correspondientes a cada año lectivo cursado según el plan de estudios.

Estudiantes del CIEM: no podrán postular.

Plazo de inscripción

Inscripción abierta hasta el 31 de marzo.

Todos los alumnos (nuevos y renovantes) deben inscribirse a través de la página web de

PROGRESAR: https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar

Si querés conocer monto de dinero que otorga la beca y detalles, podés descargarte esta guía preparada por la Secretaría de Extensión acá: Guía sobre Becas Progresar

También te compartimos la presentación detallada elaborada por el Ministerio: PPT Becas Progresar