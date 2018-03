En Cipolletti inscriben al Curso de Agentes penitenciarios

El Servicio Penitenciario provincial informa que se encuentra recibiendo inscripciones para postulantes para el Curso de agentes. Estarán en el Club San Martín hasta el día 3 de marzo, sito en calle Manuel Estrada y Chile, de 9 a 14 horas.

La Unidad de Capacitación del SPP cuenta con un stand en el Club, en el que se brinda información y se realizan las preinscripciones.

Son requisitos: Ser argentino; masculino; acreditar domicilio en Cipolletti, Fernández Oro o Cinco Saltos; tener entre 18 y 30 años de edad; Estudios secundarios completos, no registrar antecedentes penales, no poseer tatuajes en los brazos ni cuello, no tener perforaciones en los lóbulos; medir entre 1,68 y 1,90. Para anotarse, deberán presentar DNI y algún impuesto o factura de servicio.