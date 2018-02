“En Daniel Solano veo a cada obrero que fue asesinado, desaparecido y maltratado”

Compartir Nota

Este año comenzó con novedades importantes en la causa que sigue la desaparición forzada de Daniel Solano, resultantes de la larga lucha de familiares y organizaciones.

El joven cosechero fue visto por última vez en noviembre de 2011, cuando la policía lo sacaba de un boliche en la ciudad rionegrina de Choele Choel, luego de haber manifestado a conocidos y familiares sus sospechas sobre la estafa y explotación de los cientos de obreros golondrinas que trabajan tercerizados para la multinacional Expofrut. Un testigo declaró haber visto cuando era brutalmente golpeado por policías.

Días atrás comenzaron los procedimientos de búsqueda del cuerpo de Daniel en el jagüel en el que sospecha que podría estar su cuerpo. En pocos días de esta exploración, negada por la justicia desde el 2014, se descubrió rápidamente que el pozo había sido adulterado.

A su turno, el 20 de febrero se iniciará el juicio oral y público a 7 de los 22 agentes policiales acusados por distinto grados de participación en los delitos de “desaparición forzada”, “vejaciones” y “abuso de autoridad” –entre otros–, quienes gracias a la intervención cómplice y encubridora del Estado esperan el mismo en libertad y en funciones.

En este marco, se da esta entrevista con Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, y oriundo como él de la ciudad salteña de Tartagal.

¿Qué conclusiones saca la querella respecto del procedimiento que se viene desarrollando en el jagüel?

Después de sortear una serie de inconvenientes que nos puso la Justicia, se logró que el juez diera la orden de limpiar y vaciar el jagüel en donde presumimos que estaría el cuerpo de Daniel. Llegar acá requirió de toda una logística y equipos especiales, que fueron preparados tomando como referencia las filmaciones que hemos aportado en inspecciones anteriores y donde se constataba que en el jagüel había, fundamentalmente, basura. Cuando se inicia el trabajo con una herramienta que debía sacar una muestra testigo, rápidamente se comprueba que no era posible perforar porque había cemento y ladrillos: había sido adulterado. Por ello consideramos imprescindible que baje una persona y, tras las presentaciones de rigor, fue autorizado el descenso por el nuevo juez de la causa.

¿Cuál es la importancia del descenso de una persona al jagüel?

El descenso al jagüel derriba un gran plan de encubrimiento: el poder judicial nos impidió explorar el jagüel durante estos años, argumentando la posibilidad de derrumbe. En este procedimiento se hicieron nueve descensos y queda prácticamente comprobada la adulteración del mismo: se encuentra una base de cemento, un piso donde no lo había. Donde debería encontrarse una heladera [antes de empezar las reescavaciones del pozo, los operarios debían retirar una pesada heladera y otros elementos que fueron arrojados al pozo en los últimos años] está este piso, que es el que se comienza a perforar. Quien bajó es un obrero de Oran, que fue también empleado de Agrocosecha [la tercerizada de Expofrut que empleó a Solano], y es uno de los principales testigos del caso Solano: cuando llegué a Río Negro, él se acercó y me explicó el procedimiento de cooptación que hacen las empresas con los trabajadores golondrinas.

¿Por qué considera usted que este caso trasciende a Daniel Solano y representa la explotación que sufren los trabajadores rurales?

No quiero perder nunca de vista todas las víctimas de este proceso que lleva años: cuarenta, cincuenta años. Nosotros calculamos que sólo en Tartagal han desaparecido 15 personas provenientes de comunidades originarias. No es solamente Daniel Solano: desde mi pueblo traían a los trabajadores en camiones, y eran sistemáticamente maltratados por las empresas. Veo en este case a cada uno de nuestros obreros. Los nombro: Héctor Villagrán, obrero de Jujuy que desaparece el 10 de diciembre del 2011, compañero de Daniel. Pedro Cabañas Cubas, obrero paraguayo que es encontrado muerto en el campo de uno de los policías imputados. Umberto Cullevay, asesinado y arrojado al rio. Y los ahogados como producto de esta explotación: tenemos a Orías, de Tartagal; o Roque Peradillo, un obrero enfermo que no podía venir a trabajar y que viene igual por la desesperación, y se ahoga en un canal en donde tenía que bañarse por falta de luz y agua donde vivía. Son también presos del alcohol y la desesperación. En este momento, mientras nosotros investigamos un caso, Expofrut sigue captando trabajadores en Tartagal, trayendo gente: ante la desesperación, los obreros cierran los ojos y acceden. El Estado no controla nada, no interviene: es por eso que en mi pueblo esto no repercute, la gente sigue viniendo a pesar de los muertos y la gran explotación.

¿Quiere agregar algo?

Agradecer la presencia de ustedes acá: si no estuviera la gente, por más equipo que uno traiga, no hubiésemos llegado a estas instancias. El trabajo de ustedes, del padre Cristian, de cada uno que acompaña un rato, lleva agua, una fruta, comida. Un equipo de gente que mantiene su acompañamiento en estos seis años: el material humano que está alrededor de todo esto es invaluable.

Entrevista publicada en este sitio