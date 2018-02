Reglamentaron avisos y búsquedas laborales en Argentina

Compartir Nota

Esta mañana el Ministerio de Trabajo reglamentó la norma que impide discriminar al momento de hacer una oferta de trabajo o empleo. Hay algunos requisitos legales para publicar avisos de trabajo en Argentina. Enterate cuáles son y cómo hacerlos valer.

Requisitos legales de una oferta de trabajo o empleo en la Argentina

Algunos de estos ítems pueden no estar en el aviso pero deberían ser informados al trabajador en el proceso de selección, a veces en la entrevista. Incluso, puede haber responsabilidad precontractual si la empresa no adopta un estándar diligente a la hora de llevar a cabo la contratación.

1. Dirección

Por empezar una oferta de empleo o trabajo debe indicar la empresa empleadora, aunque puede ser general del rubo y dar una dirección de contacto de la agencia (“importante empresa del rubro mayorista de frutas busca…). Tener cuidado con agencias truchas y ante la duda ir acompañado/a a la entrevista, hubo casos de inseguridad. Ver antes la zona en Google Maps y pedir referencias.

Desde la empresa pueden pedir referencias previas, y también hacer un estudio socio ambiental del trabajador o trabajadora, pero nunca adentrarse en temas íntimos sin relevancia para el puesto en cuestión. Son temas privados que solo pueden averiguarse si hay una razón justificada, un fuerte interés razonable según el tipo de empresa, ej. empresas de seguridad.

2. Descripción del puesto.

Lo ideal es que el aviso describa el puesto, más allá de la categoría, que indique las tareas y demás funciones y responsabilidades. Es importante también que diga en qué zonas el trabajador se va a desempeñar.

3. Salario.

Muchas veces indican que el trabajador diga la “remuneración pretendida”. Esto lo coloca en un dilema de indicar un monto de equilibro, si es muy alto puede que no lo contraten, si es muy bajo se está subvalorando.

Este ítem de remuneración pretendida no debería ir en el CV sino en mail o carta separada. Más allá de incluir un monto, puede indicarse que se está dispuesto a conversarlo según las responsabilidades y los beneficios no remunerativos que la empresa puede ofrecer (bono por desempeño, premios, comisiones, etc.). Si es posible, tener constancia documentada para que al ingresar haya prueba y la empresa deba respetarlo (ha pasado que luego en el recibo llega una cifra menor).

4. Edad y planificación familiar.

La regla general es que la edad y la planificación familiar son irrelevantes, salvo que el puesto sea de astronauta, expats, o cosas por el estilo. Lo cierto es que se parte del prejuicio. Tampoco es legal preguntar: “Holis, ¿Y pensás tener más hijos?”… “Ehhh, es un tema privado”.

Según Leo Piccioli, economista, consultor y speaker en temas de management disruptivo, la clave es que “la empresa debe mostrar qué es diferente y decir en qué es diferente la persona que está buscando. Todas las búsquedas son prácticamente iguales. Las empresas deben ser más específicas en sus búsquedas”, señala. Piccioli continúa:

“Escribir un aviso con frases como ‘remuneración acorde al mercado’ y ‘excelente clima laboral’ son genéricas y generan que no se apunte al trabajador que se busca. En cambio, la empresa podría indicar en qué se diferencia, temas de cultura organizacional o aspectos más concretos y cotidianos como ‘hay mesa de ping pong en la oficina”. Y remata: “O a veces piden requisitos que no son necesarios, por ejemplo ‘edad’. Es un problema de prejuicios. No hay que hacer hacer copy paste.”

Finalmente, sobre algunas prácticas, Piccioli relata: “Es como si el mercado fuese hipócrita, como todos sabemos que el otro miente, también el trabajador miente, la empresa miente en el aviso y el trabajador el el curriculum.” Será cuestión de sincerar, entonces.

5. Criterios discriminatorios.

Ahora, el Ministerio de Trabajo expresamente aclaró que “las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena.”

En opinión de este medio es una normativa muy importante que representa un progreso en tanto se la haga cumplir. En realidad no es más que el reflejo de los standards legales argentinos ya contenidos en la constitución y los tratados internacionales (arts. 16 CN, 75 inc. 22 CN) pero sí representa un avance simbólico si esto va acompañado de un control real.

Abajo podés leer el caso de la heladería que fue obligada a contratar mujeres. Necesitaban personas trabajadoras con cierta fuerza en los brazos, no necesariamente hombres…

Un lindo caso para #INADI y mini trabajo. pic.twitter.com/nsDGhDZ4iV — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) November 28, 2017

6. Examen preocupacional.

El examen preocupacional es obligatorio, se hace para verificar aptitud para el puesto, alertar sobre posibles inconvenientes y separar lo que es anterior al trabajo, si hubiera un accidente o enfermedad profesional. Desde ya, no pueden discriminar por ciertas enfermedades, ej. diabetes, como pasó en este despido y responsabilidad precontractual acá; y acá estando ya en el puesto.

Cualquiera sea la clínica médica adonde deriven al trabajador, este solo puede ser atendido por médicos (o enfermeros según el caso, si pueden cumplir esa función, ej. extracción de sangre) y tratarlo según los estándares legales y profesionales, básicamente, como unapersona. En caso contrario, denunciar al ministerio de trabajo y de salud.

Es un derecho pedir copia de los resultados de ese examen preocupacional, siempre (ley 26529 de derechos del paciente y 25326 de protección de datos personales). Esto puede ejercerse tanto ante la clínica médica como ante la empresa empleadora.

7. Quedé o no quedé. Al menos el llamado para avisar.

Es importante que las empresas avisen, se ve muy bien esto. Si bien no es obligatorio legalmente rechazar una oferta (que es cuando el trabajador envía su CV), siempre es importante hacerlo, al menos un llamado, o una carta. Eso da certidumbre a un proceso que de por sí tiene su carga de incertidumbre, y sirve a todos.

Reportar esos avisos de empleo al ministerio de trabajo e INADI. Me mandaron foto por chuirer. pic.twitter.com/AmVLgPOd6n — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) January 11, 2017

Fuente: Derecho en Zapatillas – Nota Editor: Se sugiere ampliar información con la lectura del Anexo con la sentencia sobre igualdad en la contratación de mujeres disponible en el artículo.