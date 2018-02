Bariloche: Hallan una persona muerta a orillas de un arroyo

Compartir Nota

Una persona fue hallada muerta esta mañana (03/02) a orillas del arroyo Gutiérrez, en cercanías de Virgen de las Nieves.

Minutos antes de las 8 de la mañana se inició un operativo en el lugar, encabezado por la fiscal Betiana Cendón y el comisario de la unidad 27, Carlos Alberto Bais. Los bomberos del cuartel Melipal fueron convocados, pero finalmente no intervinieron porque la persona no presentaba signos vitales.

Consultada por B2000, la fiscal aclaró que hasta que la persona no sea identificada no brindará información al respecto. Por ahora no confirmó el sexo ni la edad de la víctima, ni la posible causa de muerte.

