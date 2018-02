[Video] Neuquinas ajedrecistas

Compartir Nota

Isabel Fermina Sosa, es una ajedrecista apasionada por este deporte. Su amor la llevó a proponer a la subsecretaría de Cultura de Neuquén, contar con un espacio donde poder enseñar especialmente a niñas, jóvenes y mujeres sus estrategias.

Así fue como comenzaron las actividades en el Centro Cultural Provincial J. B. Alberdi. Allí se reúnen 15 mujeres de todas las edades, los lunes, miércoles y viernes de 19 a 23 horas en su horario de verano, para aprender con profesores muy reconocidos: Nuncio Agostino y el profesor de profesores, Horacio Parera.

Considerado erróneamente un territorio de hombres, Isabel – quien también es escritora, especialmente de Relatos- derriba el mito al expresar que “hay excelentes jugadoras tanto como jugadores. Es ridículo y penoso que se haya creado este mito”, al tiempo que explica con entusiasmo que “yo empecé de grande, no por creer que no podía, sino porque me fascinaba observar cuando mi marido jugaba con mis hijos (hijo e hija), y cuando quedé viuda me dije: por qué no jugar yo también?”