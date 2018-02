Se inauguró la pileta de natación municipal en Cervantes

En un acto encabezado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la intendente de Cervantes, Claudia Montanaro, se concretó este jueves, la inauguración de la pileta de natación municipal.

Estuvieron presente los intendentes de Campo Grande, Pedro Dantas, y de General E. Godoy, Luis Ivancih, el comisario de la Unidad 22, Hugo Almendra, el Defensor del Pueblo, Cesar Domínguez, el Juez de Paz, Dr. Ariel Gallardo, el presidente del Consorcio de Riego, Damián Galan, el jefe de bomberos voluntarios, Alejandro Retamal, el director del Hospital Cervantes, Pedro Jaramillo, concejales, y funcionarios municipales.

En el inicio del acto Weretilneck hizo entrega a la intendente Claudia Montanaro de dos aportes. El primero de ellos de un millón de pesos, destinado al pavimento de la calle Hipólito Yrigoyen, y otro de cuatrocientos mil pesos destinados al proyecto de instalación del servicio de gas natural para 80 conexiones domiciliarias para el barrio La Defensa.

Luego de la entrega de aportes la intendente agradeció al gobernador Alberto Weretilneck, y al equipo de trabajo, para continuar diciendo. “agradezco a mi padre que fue quien soñó esto, y me lo dejo como herencia, y lo tomé como propio, y hoy estamos aquí. Cuando comenzamos con el pozo algunos no creían que fuera posible, pero nosotros soñamos en grande”.

“Este es el resultado de mucho trabajo, sacrificio esfuerzo que hicimos en conjunto no solo de quien diseño la pileta en el área de Obras Publicas, sino de todos y cada uno de las personas que trabajan en el municipio. Este día va a ser un antes y un después para todos los cervantinos.” La mandataria cerro diciendo: “con la buena administración de todos los fondos que es de todos ustedes podemos tener esta pileta que es de todos ustedes.”

Por su parte el gobernador manifestó que “es un momento histórico, esto que estamos viviendo no se hizo antes y no se va a volver a repetir, por lo tanto es la única vez en la vida de los cervantinos que va a suceder.” Para continuar diciendo. “Hoy tener esta pileta y tener esta posibilidad, para los niños, para los jóvenes, para los abuelos, para las personas que tienen problemas de salud es una gran noticia”. Y concluyo diciendo: “seguramente Cervantes a partir de hoy, ya no es lo mismo que era antes”. “Cervantinos siéntanse orgullosos de la municipalidad y de la ciudad que tienen porque es un lujo como esta Cervantes”.

Concluidos los discurso se procedió al corte de cintas que dio paso a la inauguración.

Nadadores destacados fueron los encargados de realizar el primer nado en la pileta municipal que, desde este viernes, estará abierta al público iniciando el lunes a partir de las 12,00 horas la escuela municipal de natación.