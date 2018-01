Febrero comienza con una colecta voluntaria de sangre

El jueves 1° de febrero se realizará una colecta externa de sangre en el hall central del Hospital Castro Rendón. Las personas que quieran donar deberán acercarse de 9 a 12 horas.

La colecta es organizada por el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) –dependiente de la dirección de Organización de Establecimientos– y se planifica tras los buenos resultados de la colecta realizada la semana pasada en el edificio de Salud del Centro Administrativo Ministerial (CAM).

Al igual que en esa ocasión, la actividad está destinada a personal de salud, como así también a todos aquellos que se acerquen al hospital del centro de la ciudad de Neuquén durante la actividad.

Requisitos para donar

• Tener entre 18 y 65 años de edad, aunque los chicos de 16 y 17 pueden hacerlo con autorización de los padres.

• No es necesario estar en ayunas. Se puede ingerir un desayuno liviano como té, café, o mate con tostadas, aunque no se debe consumir leche entera ni descremada.

• Pesar más de 50k.

• Gozar de buena salud.

• Presentar Documento de Identidad.

• No haber donado sangre en los últimos 3 meses.

• Asistir con ropa cómoda y fácil de arremangar.

Las colectas externas brindan lugares alternativos para realizar las donaciones, lo que favorece la accesibilidad y facilita la participación de las personas que por distintas razones tienen dificultades para trasladarse.

Se recuerda que los donantes también pueden acercarse de lunes a viernes de 8h. a 12h. al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Planas 1915 de la ciudad de Neuquén.

Además para el mes de febrero están confirmadas las colectas externas del miércoles 7 de febrero, en el Hospital Natalio Burd de Centenario (9h. a 12h.); y el jueves 15 de febrero, en la Fundación Seno –ubicada en Echeverría 140 de la ciudad de Neuquén– de 8.30h. a 12h.