Resguardar los recursos naturales | Ma. Emilia Soria*

Segundo verano de gobierno del Presidente Mauricio Macri y no deja de llamar la atención lo improvisado de la actuación del Ministerio de Seguridad – ahora, antes de Medio Ambiente – que sabiendo de antemano de la temporada de incendios, no logran evitar ni mucho menos solucionar esta problemática. Desde contrataciones millonarias sin licitación amparadas en la “imprevista” urgencia, hasta desastres ecológicos y económicos son las terribles consecuencias.

Tampoco es novedad que muchos de estos incendios son intencionales y sin embargo siguen sin hacer nada para atacar la causa y penar a los culpables. En 2015 presenté un Protecto de Ley especial para agravar las sanciones a los responsables de quema de bosques nativos, a fin de preservar la flora y fauna, conservar las especies milenarias y revalorizar nuestros parques nacionales. Diputados del PRO se negaron a poner en temario de Comisión de Legislación Penal este Proyecto y hoy tenemos que seguir lamentando este tipo de devastación a lo largo de todo el país.

Ante la imposibiliad constatada en los últimos años de erradicar incendios o cortes ilegales a pesar de las medidas y disposiciones legales vigentes, se plantea la imperiosa necesidad de adoptar sanciones penales que puedan tener un mayor efecto disuasivo que las sanciones administrativas (por ejemplo multas) que se aplican actualmente. Por eso vamos a seguir insistiendo hasta concretar un sistema instrumental inhibitorio idóneo, como ocurre en Venezuela, Brasil o Colombia, que impida que el daño suceda, y que nuestros bosques sigan siendo destruidos. La protección ambiental implica una nueva visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida deben estar contempladas por un ajustado marco jurídico. Por ello, y teniendo en cuenta que la sanción administrativa no alcanza como freno para tal desmesura, resulta necesario acudir a otro remedio, que pueda afectar otro bien jurídico protegido – como la libertad -, y que sea efectivo para evitar estos ilícitos.

Dejar de permitir macabros negociados y disponer un mayor resguardo de nuestros recursos naturales es una decisión política que los argentinos nos merecemos.

*Dip. Nacional por el Frente para la Victoria | Vía Facebook