[Para Mirar] Marcella

Drama policial, con una cuota de thriller psicológico. Esta serie británica de ocho episodios fue estrenada en 2016 por la cadena ITV.



Situación: Ex policía abandonada por su esposo. Mujer apasionada, con emociones a flor de piel, ataques de ira y una memoria llena de lagunas…

En medio de la frustración de no ser “amada” y afrontando una crisis de identidad en la que se hizo añicos su lugar en el mundo, Marcella se topa con la muerte de una empresaria en circunstancias poco claras. ¿Cómo se explica una muerte en la poderosa familia Gibson?

Se parece a dos homicidios en los que la ex señora Backland trabajó antes de convertirse en madre de dos hijos.

Ella vio a Grace Gibson. Eso si lo recuerda. Pero… ¿qué es todo lo que no recuerda?

Los demonios afloran en la cabeza de Marcella Backland, la rodean, la persiguen hasta los límites de la razón. Se bañan con ella quitando la sangre de su piel.

¿Qué es lo que pasó en ese lapso de tiempo que no recuerda?¿Dónde la llevará su instinto de caza, su olfato y tenacidad?

En la delgada línea que la divide en sospechosa, testigo e investigadora se esconde una verdad encerrada en los laberintos de su memoria…

Los guiones y la realización nos dan una visión introspectiva del personaje que interpreta Anna Friel. Nos metemos en su mente, en sus relaciones, en sus descubrimientos, y en el contexto en que la protagonista va y vuelve de los territorios de la cordura.

Londres se muestra con la niebla que desdibuja todo lo que Marcella considera real.

¿Es un asesino en serie que volvió, un imitador o una sombra funesta que vive dentro de ella?