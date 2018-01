[Video] Andrea Bracamonte se lució en la 42° Regata 2018 del río Negro

Más de 300 kilómetros de intenso trabajo en remo, condiciones propias del paisaje patagónico que mostró sus temperaturas más altas, no hicieron mella en una deportista que eligió serlo por su historia de vida. Un accidente de auto en Buenos Aires a los 22 años, le provocó fractura de columna: le estallaron tres vértebras. Luego de 15 operaciones, su vida comenzó a ser en silla de ruedas.

Sin embargo la adversidad no detuvo sus sueños, y hoy es una de las deportistas más destacadas en el paracanotaje.

“Siempre que llego estoy contenta, no me puedo quejar de nada porque el río me permite transitarlo, y listo. Con eso ya tengo suficiente…” -AB-