Río Negro: El Ministro Diomedi propone el Libro Blanco

En la tarde de hoy, mantuvieron una reunión diferentes actores de la producción frutícola en Río Negro. El encuentro se desarrolló en la Secretaría de Fruticultura (Allen), con el objeto de consensuar normativas de producción para la actividad.

Estuvieron presentes el Ministro de Producción en Río Negro, Alberto Diomedi; el Secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy y la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati. Los representantes de las cámaras agrarias del Alto Valle y Valle Inferior, conformando once de las dieciocho cámaras aproximadas en representación, entre Río Negro y Neuquén.

Consultado sobre las temáticas abordadas en la reunión, Lucas Palma, Presidente de la Cámara Agraria de General Conesa, afirmó que “el gobierno provincial piensa en el ‘libro blanco’ para que nosotros aportemos ideas para salvar la situación de la fruticultura, pero cómo hacemos nosotros, si no podemos competir con otros países. El kilo de fruta nos cuesta cuatro dólares más que Chile o cualquier otro país”.

El dirigente explicó que en Conesa, se sostienen desarrollando la producción de fruta de pepita y carozo, no más de 15 o 17 productores. De un total aproximado de 12.000 has. en condiciones de ser trabajadas bajo riego, existen en producción real: 400 has. de cebolla temprana, 800 has. de cebolla y 400 has. de pepita y carozo. Mientras que en Cipolletti se contabilizaron 40 productores en actividad.

En tanto, se acordó trabajar sobre ‘el libro blanco’ de necesidades, para elevarlo a Nación. Además, los referentes de cámaras solicitaron al Ministro Diomedi aportes dinerarios para salvar la cosecha en curso.

Los pequeños productores no estarían en condiciones de participar de los créditos destinarían para solventar la producción, por no contar con solvencia o respaldo económico para su posterior devolución.

Hoy, por la noche, se debatirá la temática expuesta a las autoridades de Río Negro y las respuestas brindadas por ellos, en materia de producción y rentabilidad frutícola de los valles, en una reunión que se llevará adelante en la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, luego de las 21 hs., en Cipolletti.

Foto: General Conesa (R.N.)