[ParaMirar] Doctor Foster

¿Qué puede desencadenar un pelo rubio largo, en la bufanda del marido de una dama morocha, de pelo corto?

Con 10 entregas en su primera temporada, esta serie europea de 2015 narra la conocida historia de una mujer que sospecha que su marido le es infiel. El tema es un cliché, pero lo que atrapa es el ingenio de los narradores en su forma de contarlo. Además de la tremenda actuación de Suranne Jones, que le valió un premio a mejor actriz dramática de la BAFTA (en 2016).

La trama nos presenta una mujer moderna, profesional, reconocida en su ambiente social. La vida es simple, entre algodones, y se desarrolla en un pequeño pueblo inglés.

Todo es hermoso y feliz, hasta que Gemma Foster descubre una hebra dorada en la bufanda de su esposo.

De allí, los guiones nos llevan por un recorrido sinuoso, explorando la psicología de un personaje femenino fuerte, descubriendo nudos en el hilo argumental que nos envuelve en momentos de tensión, drama puro, y a modo de Sherlock nos va descubriendo nuevos hallazgos, donde los pueblos chicos son infiernos grandes, y como versa el dicho popular, el último en enterarse es el damnificado…

Hasta aquí el adelanto, para no cercenar vuestra capacidad de asombro ante cada nueva escena. Las acciones de la Dra Foster no sólo están avaladas por la Academia Británica de las Artes en Cine y Televisión, también recibió excelentes críticas por parte del Times, The Guardian, Daily Mail y The Telegraph, entre otros.

Para ver de un tirón, mientras se espera completa la segunda temporada en los servicios de streaming…

Diez episodios. Británica. Adictiva. Una historia fascinante.

Para escuchar, de la banda sonora de la serie a Paloma Faith, con una versión del tema “Never Tear Us Apart”.

@perio_rita para @antenalibrefm