“La Central Nuclear sin Licencia Social” | Nota de opinión

A pesar de la presencia de funcionarios nacionales como el senador Miguel Pichetto y el diputado Nacional Sergio Wisky en Sierra Grande, solo un 21 % del padrón fue a votar a la Consulta Popular promovida por el Intendente Municipal Nelson Iribarren.



Que casi el 80% de los habitantes de Sierra Grande no hayan ido a votar significa que la Central Nuclear no tiene Licencia Social, Sobre un padrón de 6780 electores, participaron 1670. Votaron por el sí 1419; Votaron por el no 251; No fueron a votar 5110. Atrás quedaron las supuestas 5mil firmas que tenían a favor y el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. Por lo tanto, solicitamos a los funcionarios antes mencionados que vuelquen todas las energías para bregar por el bienestar de todos los ciudadanos y dar por finalizada las intenciones de instalar la quinta Usina Nuclear en la zona.

Como vecinos/as Autoconvocados/as de Sierra Grande y Playas Doradas esperamos que se tomen medidas urgentes para solucionar el déficit laboral y que sea genuino, sin especulaciones económicas personales, pensando en el futuro inmediato de nuestro pueblo que día a día ve como muchos jóvenes migran en busca de una fuente laboral. Bien vendría que esos 250 mil pesos se hubiesen gastado en promover nuestro turismo y así fomentar el trabajo para el pueblo.

Seguiremos apostando a un progreso que piense en el cuidado del ambiente, pero sobre todas las cosas que valore la vida de nuestros/as vecinos/as.

Vecinos Autoconvocados/as de Sierra Grande y Playas Doradas (Enviado por Gustavo Cifuentes)