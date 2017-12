Estreno: “Domar los ríos”

Compartir Nota

Filmado íntegramente en territorios naturales, con registro de archivo de época, entrevistas a especialistas y ficcionalización de escenas históricas, Domar los ríos explica cómo llegamos a nuestro presente y las potencialidades que en términos del aprovechamiento de las aguas tiene nuestra región y nuestro país.

Domar los ríos es una serie de episodios web. La propuesta oscila entre el género documental y la ficción.

El 20 de diciembre el documental será proyectado en el tradicional y céntrico cine de Neuquén capital: el Cine teatro Español. Por otro lado, los episodios podrán verse en la WEB de Domar los ríos www.domarlosrios.com, un espacio de intercambio y circulación de contenidos comunicacionales ligados al trabajo y sustentabilidad de las aguas. Domar los ríos fue declarado de interés por la Legislatura neuquina.

El 1ro de diciembre Domar los ríos fue presentado ante Ventana sur, el evento de mercado latinoamericano de cine creado por el Incaa y organizado en la Universidad Católica de Argentina (UCA), con presencia de más de 300 vendedores y compradores de los 5 continentes.

La historia de Domar los ríos cuenta el plan integral de aprovechamiento de los ríos ideado a fines del siglo XIX por Cipolletti y desarrollado en las primeras décadas del siglo XX. El Canal Principal, la Cuenca Vidal (hoy Lago Pellegrini), el Dique Ballester y los canales derivadores, conforman la obra que explica la existencia en estas geografías de la industria frutícula, el tendido ferroviario y las grandes ciudades y pueblos. La fisonomía de la región sería completamente distinta de no haberse realizado la obra sobre el Sistema Hídrico integral. Los personajes que atraviesan el relato son: el ingeniero Cipolletti, ingeniero Severini, ingeniero Ballester, el General Roca, Presidente Figueroa Alcorta, Ministro de Hacienda Iriondo, etc etc etc, todos ellos personificados por actores locales.

La producción ha contado con el apoyo del Incaa, instituto que ha premiado al equipo en el Concurso federal de Episodios web. El proyecto es impulsado por la productora audiovisual SFY Media, dirigido por Emiliano Paris, con producción general de Luciano Paris y equipo autoral y de producción de profesionales de la zona del Alto Valle como Eduardo Colella, Sabrina Paris y Agustina Frontera, entre otros.